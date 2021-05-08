Roger Waters'tan, İsrail ve Biden'a tepki

İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu belirten İngiliz şarkıcı Waters, Joe Biden'a seslendi.

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasına tepki gösterdi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırılarında 200'den fazla Filistinli yaralandı.

"İSRAİL IRKÇI BİR DEVLET"

Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken, Waters sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüye "İsrail bir apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın." notunu düştü.

Görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

"SEN NASIL HİSSEDERDİN BIDEN?"

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

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"BENİ SİNİRLENDİRİYOR"

Ünlü İngiliz solist Waters, "Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor." ifadelerini kullandı.

UEFA VE FIFA'YA İSRAİL ÇAĞRISI

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in, birkaç ay önce İsrail'i "Apartheid devlet" olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, B'Tselem'in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı.

Waters, Güney Afrika'nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA'ya İsrail'i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

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