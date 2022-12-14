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    Ron DeSantis, 2024 adaylığı için Donald Trump'ı geride bıraktı

    Florida Valisi, anketlerde Trump'ın önünde yer alıyor. Yapılan yorumlarda, "Cumhuriyetçiler, Trump'sız Trumpizm istiyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:43
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    Ron DeSantis, 2024 adaylığı için Donald Trump'ı geride bıraktı

    ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçiler içinde adaylık konusunda nabız yoklanıyor.

    Eski Başkan Donald Trump, seçimlerde adaylığını ilan etti.

    Florida Valisi Ron DeSantis’i hedef alan Trump, "Kamuoyu yoklamaları kötüydü, parası yoktu. Başkan adayı olursa bozguna uğrar." şeklinde konuştu.

    Trump'ın 23 puan önünde

    Trump, her ne kadar DeSantis’in adaylığına engel olmak istese de anketlerde istemeyeceği sonuçlar var.

    Guardian'ın haberine göre, DeSantis, Cumhuriyetçi adaylarla ilgili bir ankette, Trump'ın 23 puan önünde yer alıyor.

    "Trump'ın başı belada"

    Wall Street Journal'ın yayınladığı varsayımsal ankette, DeSantis, Trump'ı yüzde 38'e karşı yüzde 52 oy oranıyla yeniyor.

    Trump'ın yakınındaki isimlerden biri, oluşan tabloya dair, "Trump'ın başı belada." diye konuştu.

    "Cumhuriyetçiler, Trump'sız Trumpizm istiyor"

    Ülkedeki bazı siyasi analistler, "Cumhuriyetçiler ve muhafazakar bağımsızlar giderek daha fazla Trump'sız Trumpizm istiyor." diyor.

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