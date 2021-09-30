Rotterdam Limanı'nda 1400 kilo kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kolombiya’dan gelen bir gemide, bir tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda polisi Rotterdam Limanı'na uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonun ardından Hollanda Savcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

1400 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, Fransa’da bir fabrikaya gidecek olan kakaonun içine yerleştirilmiş 1400 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Kokainin, imha edildiği kaydedildi.