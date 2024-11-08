Ruanda'dan Gazze'ye yardım eli

AA

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani kriz sürüyor.

Saldırılarda zarar gören ve İsrail'in zalim politikaları altında yaşamını sürdüren Gazzelilere, dünya ülkelerinden yardım eli uzatılıyor.

Son olarak Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda; gıda, tıbbi ürün ve ilaçlardan oluşan insani yardım malzemelerinin Gazze'ye gönderildiğini duyurdu.

ÜRDÜN İLE İŞ BİRLİĞİ

Gazze yardımına ilişkin açıklama, Ruanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, saldırılardan zarar gören Gazzeliler için insani yardım sevkiyatı yapıldığını bildirerek, ilaçlar ve tıbbi malzemeleri içeren yardım sevkiyatının Ürdün ile iş birliği içinde yapıldığı kaydetti.

RUANDA'DAN SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN DESTEK

19 tondan oluşan yardım malzemeleri arasında çocuklara yönelik takviye gıdaların da olduğu bildirildi.

Açıklamada, Ruanda'nın Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve sivillerin hayatlarının korunmasını desteklediği de kaydedildi.

İSRAİL 3 BİN 800 KAMYON YARDIMIN GAZZE ŞERİDİ'NE GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Öte yandan, 4 Kasım'da Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığı, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği ve 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı bildirilmişti.