Ruhani: Korona tedbirlerine uymayanlara ceza verilecek

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Koronavirüs salgınında ikinci dalgayla karşı karşıya oldukları konusunda uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan tedbirlere uymalarını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu" toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ruhani, "Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara riayet etmeyenlere veya bunları hafife alanlara ceza uygulanacak." dedi.

KORONA CEZALARI ÜÇE AYRILACAK

Ruhani, "devlet daireleri, esnaf ve genel" olarak üç bölüme ayrılacak cezaların içeriğinin bir hafta sonra açıklanacağını belirtti.

"İKİNCİ DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Virüsün en az 6 ay daha etkili olacağını dile getiren Ruhani, "Ülkede koronavirüsün ikinci dalgasıyla karşı karşıyayız. Tedbirlere riayet edilmediği oranda vaka sayılarında artış gözleniyor. Sağlık sektörünün kapasitesinin sınırlı olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA SALGIN BİLANÇOSU

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 264'e, vaka sayısı ise 324 bin 692'ye ulaştı.