Ruhani: Trump'ın İncil'e el uzatması utanç verici

ABD'de siyahilere zulmedildiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın kilisedeki hareketine tepki gösterdi.

İran'ın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi vardı.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış töreninde konuştu.

"ABD'DE SİYAHİLERE ZULMEDİLİYOR"

Konuşmasında 46 yaşındaki Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine ve cinayetin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara değinen Ruhani, "ABD'de Beyaz Saray'ın düşüncelerini reddeden siyahilere ve halka büyük zulmedildiğini görüyoruz." dedi.

Ruhani, "Sokaklarda gösteri düzenleyerek itirazlarını duyuran ABD halkının duygularını paylaşıyor ve bu suçların emrini veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNCİL'E EL UZATMASI UTANÇ VERİCİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Beyaz Saray'da protestocuları tehdit eden açıklamalar yaptıktan sonra yakındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil'le yürümesini anımsatan Ruhani, "ABD Başkanı'nın Amerikan vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için İncil'e el uzatması utanç vericidir." diye konuştu.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI

George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.