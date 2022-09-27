Dışişleri Bakanı Kasoulides, Türk askerinin adadaki varlığı nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dahil oldu.

Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, kendilerini potansiyel Yunanistan-Türkiye çatışmasının ortasında bulmaktan endişe ettiklerini söyledi.

"Türk askeri bizim ülkemizde"

Bloomberg yayınında konuşan Kasoulides, "Türk askeri bizim ülkemizde." şeklinde sözler sarf etti.

"Çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz"

Türkiye'nin adadaki varlığından kaygı duyduğunu dile getiren Kasoulides, "Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz." diye konuştu.

Rum Bakan, bu görüşüne gerekçe olarak, "Çünkü tüm hikayenin en zayıf noktası olarak kullanılacağız." şeklindeki düşüncesini gösterdi.

Rum Bakan: Tehdit eden Yunanistan değil, Türkiye

Ege'deki adaların uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmasını görmezden gelen Ioannis Kasoulides ayrıca, bölgede tehdit eden tarafın Atina değil, Ankara olduğunu ileri sürdü.

Rum kesimi: Ege'deki çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz ViDEO