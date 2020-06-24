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    Rum Kesimi kabinesinde dikkat çeken değişiklikler

    Anastasiadis'in değiştirdiği bakanlar, akıllara Doğu Akdeniz'i getirdi.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 15:48
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    Rum Kesimi kabinesinde dikkat çeken değişiklikler #1

    Doğu Akdeniz'de istediği çözüme ulaşamayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, çareyi kabine değişikliğinde buldu.

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis; Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı.

    Kabinedeki 3 kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı.

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM, RUM KABİNESİNE YANSIDI

    Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor.

    Rum liderin; Enerji Bakanlığı'na Nataşa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na Emili Yiuliti'yi atadığı duyuruldu.

    Rum Kesimi kabinesinde dikkat çeken değişiklikler #2

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