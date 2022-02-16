Euro
15.52
0.46%
Dolar
13.64
0.30%
Altın
813.94
0.44%
Borsa
2047
0.41%
Bitcoin
601.018
0.34%
BTXN Coin
37.21
-1.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor

    Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsü'nden geçti.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor

    Rus askerleri, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu.

    ANA ÜSLERE DÖNMEK İÇİN İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

    Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor." denildi.

    KIRIM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİŞ ANLARI YAYINLANDI

    Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

    Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilim sırasında Kırım'da ve Karadeniz'de askeri tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı.

    Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım dan ayrılıyor #1

    Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım dan ayrılıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 16 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 16 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı

    Görüş Bildir