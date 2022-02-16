Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsü'nden geçti.

Rus askerleri, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu.

ANA ÜSLERE DÖNMEK İÇİN İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor." denildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİŞ ANLARI YAYINLANDI

Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilim sırasında Kırım'da ve Karadeniz'de askeri tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı.