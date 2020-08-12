Rus bakan Muraşko'dan korona aşısı eleştirilerine yanıt

Koronavirüs aşısında erken davranıldığı tepkilerine ilişkin Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Bazıları rekabet duygusuna kapıldı" dedi.

Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını duyurması, tartışmalara neden oldu.

Bazı uzmanlara göre aşı, aceleye getirildi ve güvenli olmayabilir.

Eleştirilere yanıt, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan geldi. Muraşko, tepkileri "rekabetçilik duygusuna" bağladı.

"REKABET DUYGUSUNA KAPILDILAR"

Muraşko, tepkileri yersiz bulduğunu belirterek, "Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor." dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILACAK"

Koronavirüs aşılarının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını aktaran Rus bakan, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok." diye konuştu.

Mihail Muraşko, söz konusu aşıyı kendisinin de yaptıracağını kaydetti.

Mihail Muraşko

"ÖNCELİĞİMİZ RUSYA"

Moskova, koronavirüs aşısıyla ilgili 20 ülkeden bir milyar dozluk sipariş aldığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Muraşko, önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayarak, bunları ülke dışına göndereceklerini de sözlerine ekledi.

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