Rus bankaları, ABD'deki hesaplarından nakit para çekti

Sınırdaki savaş gerilimi artarken Rus basını, bankalarının ABD'den 50 ton ağırlığında nakit para çektiğini yazdı.

Ukrayna'nın işgali iddiası nedeniyle ABD ile karşı karşıya kalan Rusya, yeni bir hamle yaptı.

Rus basını, Rus bankalarının ABD'deki hesaplarından nakit para çektiğini yazdı.

Rus Merkez Bankası'nın istatistiklerinde, ABD'den yüklü miktarda nakit para getirildiği yer aldı.

RUS BANKALARI, ABD'DEN NAKİT PARA GETİRİYOR

Uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e batılı ülkeler tarafından erişim engeli getirilmesine karşı geçtiğimiz yılın Aralık ayında harekete geçen Rus bankalarının nakit miktarı, 4 milyar 970 milyon doları buldu.

100 DOLARLIK BANKNOTLAR HALİNDE

Özel bankaların yurtdışındaki varlıklarını teminat göstererek ABD Merkez Bankası'ndan sipariş edilen tutarın 100 dolarlık banknotlar şeklinde olduğu belirtildi.

50 TONLUK NAKİT PARA İÇİN DEV KARGO UÇAĞI GEREKİYOR

Bu 100'er dolarlık banknotların toplam ağırlığı 50 ton olarak hesaplanırken, bu ağırlıkta bir nakit paranın nakliyesi için dev kargo uçağına ihtiyaç duyulabileceği aktarıldı.

KIRIM İŞGALİNDE DE AYNISI OLDU

Öte yandan Rus özel bankalarının 2014'teki Kırım işgali döneminde de benzer bir nakit stoklama işlemi gerçekleştirdiği akıllara geldi. 2014 yılının mart-aralık aylarında Rus özel bankaları, ülkeye 19 milyar dolar nakit para getirmişti.