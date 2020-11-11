Rus Barış Gücü'nün Dağlık Karabağ'a sevkiyatı devam ediyor

Rus Barış Gücü'nün Dağlık Karabağ'a sevkiyatı devam ediyor

Rus askeri araçlarını ve personeli taşıyan uçak, anlaşmanın ardından bölgeye ulaştı.

Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Bakü'nün zaferiyle sonuçlanan anlaşmanın ardından Barış Gücü'nü Dağlık Karabağ'a göndermeyi sürdürüyor.

Anlaşma kapsamında, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçleri konuşlandırılacak.

RUSYA, SEVKİYATI SÜRDÜRÜYOR

Son olarak Rus askerleri ve zırhlı araçlar, uçakla bölgeye gönderildi. Daha sonra araçlar, akşam saatlerinde konvoy halinde belirlenen noktalara doğru ilerledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." bilgisini paylaşmıştı.

Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus Barış Gücü'nün bölgeye sevkiyatı sürüyor ViDEO

GÖZLEM NOKTALARI KURULACAK

Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ve 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak.

Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, belirlenen noktalarda gözlem noktalarının kurulmasının planlandığı kaydedildi.