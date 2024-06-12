Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilme süreci tamamlandı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, görev süreleri dolmadan tamamen çekilen Rus ordusu mensuplarıyla ilgili açıklama yaptı.

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AA

Geçici olarak Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yerleşen Rus askerleri, bölgeden tamamen çekildi.

Rus Barış Gücü, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra başlatılan çıkış sürecini tamamladı.

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren savaş, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

Rus askerleri tamamen çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Barış Gücü'ne ait personel ve araçların ülke topraklarını tamamen terk ettiği bildirildi.

Rus birliklerin Hocalı'daki askeri üsten çıkmasına ve Hocalı Havalimanı önünde Azerbaycan bayrağının göndere çekilmesine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye adlandırılan Rus birlikleri yerleştirilmişti.

Görev süreleri dolmadan ayrıldılar

Beş yıl süreyle yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu fakat Rusya ve Azerbaycan liderleri, birliklerin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar almıştı.

Rus Barış Gücü'ne ait zırhlı ve ağır araçlar, Nisan 2024'te bölgeden çıkmaya başlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)