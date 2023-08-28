Rus basını: Hakan Fidan'ın Moskova görüşmeleri, İstanbul'da tahıl zirvesini netleştirecek Moskova'ya gitmesi planlanan Dışişleri Bakanı Fidan'ın, tahıl koridorunun yeniden hayata geçirilmesi çabalarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin, Türkiye'de düzenlenmesi planlanan zirve konusunda netlik sağlaması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta Ukrayna'ya resmi ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından kabul edilen Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Alternatif yol uyarısı: Riskli

Kiev yönetimi, Rusya'nın tavrı nedeniyle tahıl koridoruna alternatif güzergahlar arıyor. Bakan Fidan, "Alternatif yollar riskler barındırıyor." uyarısında bulundu.

Rus basınından TASS haber ajansı, Fidan'ın Ukrayna'dan sonra Rusya'yı ziyaret etmeye hazırlandığını yazdı.

İstanbul'da toplantı ihtimalini netleştirecek

İsmi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa işaret edilen haberde şöyle denildi:

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'da yapacağı görüşmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tarafları arasında, feshedilen anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda İstanbul'da toplantı yapılması ihtimalini net hale getirecek.

Rusya, kendi şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle tahıl koridorundan çekildiğini duyurmuştu.

Moskova'daki görüşmelerde belli olacak

Ankara'nın, tahıl koridorunun işlevsel ve etkili olduğuna inandığı ve bunun alternatifinin olmadığını söylediği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Şu anda Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile çeşitli düzeylerde görüşmeler sürüyor. İstanbul toplantısının geleceği Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova'daki görüşmelerinin ardından netleşecek.

Eylülde Rusya'ya ziyaret planı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, eylül ayında Rusya'nın başkentini ziyaret edebileceği belirtilerek, bu ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.