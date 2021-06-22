Rus basını, Türkiye'ye turist akınını yazdı

Yeniden seferlerin başlatıldığı Rusya'da tatilcilerin, koronavirüs döneminde güvenli turizmin adresi olan ülkeye yolculuğu başladı.

Rusya'nın, koronavirüs gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından ilk turist kafilesi Türkiye'ye geldi.

Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanı'na indi.

UÇUŞ TALEBİ YÜZDE 173 ARTTI

Gün içinde Rusya'dan 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi beklenirken, Rus basını Türkiye'de tatile artan ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

Izvestia televizyonu, Türkiye'ye uçuş talebinin yüzde 173 arttığını bildirdi. Türkiye'ye yönelik talebin tüm büyük Rus şehirlerinde kaydedildiği belirtildi.

ANTALYA'DA TATİL FİYATLARI

Antalya'nın Kemer ilçesinden örnek verilen haberde, buradaki üç yıldızlı bir otelde bir haftalık tatilin kahvaltı dahil 43.3 bin ruble (yaklaşık 5 bin 100 TL) tutarında olduğu bilgisine yer verildi.

Dört yıldızlı otelde fiyatların her şey dahil 47.3 bin rubleden (yaklaşık 5 bin 600 TL) başladığı ifade edildi.

NEGATİF TEST SONUCU ŞARTI

Alanya'da aynı şartlardaki 5 yıldızlı otelin fiyatının ise 51.3 bin ruble (yaklaşık 6 bin 100 lira) olduğu kaydedildi.

Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Rus turistlerin negatif PCR testine veya aşı sertifikalarına sahip olmaları gerektiği aktarıldı.

GİRİŞ KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Seyahat endüstrisi alanında yayın yapan Turprom, "Türkiye, Rus turistlerin giriş koşullarını değiştirdi." dedi.

Haberde, Rus turistlerden Türkiye'ye giriş yapmadan en az 14 gün önce koronavirüs aşısı olduğunu gösteren resmi makamlarca düzenlenmiş bir belge sunmasının istendiği belirtildi.

HANGİ DURUMLARDA BELGE İSTENMİYOR

Bu belgeyi sağlayanlardan negatif test sonucu istenmeyeceği ve karantinada kalmak zorunda olmayacakları bildirildi.

"Aşı sertifikası veya daha önce koronavirüse yakalandığına dair belge ibraz edemeyen bir turistin, Türkiye'ye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testinin negatif veya en fazla 48 saat önce yapılan hızlı antijen testi sonucunun negatif olması gerekir." denildi.

İlk Rus turist kafilesi Antalya'da ViDEO