Rus basınından, Türkiye'ye gidecek turist sayısı tahmini

Kommersant gazetesi, charter seferlerinin de yapılması halinde 3.5-4 milyon turistin 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini yazdı.

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya aldı.

Salgın sonrası dönemde oluşturulan uçuş planına göre, Rusya'ya hava ulaşımının 1 Ağustos itibarıyla yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye, 2019 yılında en çok turisti 7 milyon 17 bin 657 ile Rusya'dan ağırladı. Rus basınından Kommersant gazetesi, konuyu gündeme taşıdı.

4 MİLYON RUS TURİST TAHMİNİ

Uçuşların yeniden başlayacak olması nedeniyle Rus turistlerin Türkiye seyahatlerine olan ilgisinin arttığını belirten gazete, uçuşların tam kapasite gerçekleştirilmesi halinde bu yıl 4 milyon Rus turistin Türkiye'ye gitmesinin beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin, turistler arasında en çok tercih edilen noktalardan biri olduğuna dikkat çekilirken, turizm yetkililerinin "Çoğu turist dört-beş yıldızlı kategoride otel arıyor, ancak iç pazarda bu tür konaklama tesisleri makul derecede pahalı." görüşü paylaşıldı.

CHARTER UÇUŞLAR DA BAŞLATILIRSA...

Rusya ve Türkiye arasında yakın gelecekte sadece düzenli ulaşımın sürdürülmesi halinde, Türkiye'nin yıl sonuna kadar 1-1.5 milyon Rus turist alabileceği ifade edildi. Buna charter uçuşlarının da eklenmesi durumunda sayının 3.5-4 milyona ulaşabileceği vurgulandı.

Ayrıca haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır gibi ülkelere tatil yapmaya gittiklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN 2019'DA AĞIRLADIĞI TURİST SAYISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2019 yılında toplam 51.7 milyon ziyaretçi ağırladığını, 34.5 milyar dolar gelir elde edildiğini açıklamıştı.

En çok ağırlanan turist sıralamasında Rusya'yı 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile Almanya, 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile Bulgaristan takip etti.