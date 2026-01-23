Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi'nde 5 saatlik uçuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi üzerinde yaklaşık 5 saat süren bir uçuş icra ettiğini açıkladı.

UÇUŞ TARAFSIZ SULARDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı görev uçuşu yaptığı belirtildi. Açıklamada, faaliyetin uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiği vurgulandı.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Uçuş sırasında bombardıman uçaklarına Su-35 ve Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı. Bakanlık, gerçekleştirilen uçuşun eğitim ve planlama kapsamında yapıldığını bildirdi.