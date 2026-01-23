Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi'nde 5 saatlik uçuş

- Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla 5 saatlik bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
- Uçuş, Tu-22M3 bombardıman uçakları ve onlara eşlik eden Su-35, Su-30SM savaş uçakları ile yapıldı.
- Aktivite uluslararası hava sahasında planlı bir eğitim uçuşu olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi üzerinde yaklaşık 5 saat süren bir uçuş icra ettiğini açıkladı.
UÇUŞ TARAFSIZ SULARDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı görev uçuşu yaptığı belirtildi. Açıklamada, faaliyetin uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiği vurgulandı.
SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ
Uçuş sırasında bombardıman uçaklarına Su-35 ve Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı. Bakanlık, gerçekleştirilen uçuşun eğitim ve planlama kapsamında yapıldığını bildirdi.