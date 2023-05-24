Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı Rusya Savunma Bakanlığı TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını korumakta oldan savaş gemilerinin Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

ensonhaber.com

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ediyor.

Süregelen savaşta iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Son hamle ise Ukrayna'dan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemisi Ivan Hurs'un Karadeniz'in İstanbul Boğazı'na yakın bölgesinde Ukrayna'ya ait insansız sürat botları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Türkiye'ye nakledilen doğalgaz boru hatlarını koruyan savaş gemisine saldırdılar

Bakanlık, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus savaş gemisinin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını korumakta olduğunu belirtti.

"Düşman botları imha edildi"

Bakanlık, "İstanbul Boğazı'nın 140 km kuzeydoğusunda Rus gemisinin standart silahlarıyla açılan ateş sonucunda tüm düşman botları imha edildi" dedi.

Türk Akım- Mavi Akım: Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakletmek için kullanılan Karadeniz geçişli büyük boru hattı.