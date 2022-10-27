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Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi

Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi

Dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehirde birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu. Yetkililer, sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.