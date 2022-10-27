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    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi

    Dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehirde birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu. Yetkililer, sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.
    • 27.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:14
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    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi

    Ukrayna, yeniden saldırıya uğradı.

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor.

    8 ayın geride kaldığı savaşta Ukrayna'nın birçok kenti tahrip edildi.

    Bir saldırı girişimi de gece saatlerinde başladı...

    Güçlü patlama sesi duyuldu

    Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrine, Rus güçlerince hava saldırısı düzenlendi.

    Kentte sabah saatlerine kadar birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu.

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi VİDEO

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi #1

    Altyapıya hasar verdi

    AA'nın aktarımına göre; füzelerin, sanayi bölgesindeki bir fabrikaya ağır hasar verdiği görüldü.

    Dumanların yükseldiği enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yaptı.

    Yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, saldırılarda sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi #2

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi #3

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi #4

    Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi #5


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