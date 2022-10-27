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- Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi
Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi
Dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehirde birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu. Yetkililer, sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.
- 27.10.2022 - 17:02
- Güncelleme : 27.10.2022 - 17:14
Ukrayna, yeniden saldırıya uğradı.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor.
8 ayın geride kaldığı savaşta Ukrayna'nın birçok kenti tahrip edildi.
Bir saldırı girişimi de gece saatlerinde başladı...
Güçlü patlama sesi duyuldu
Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrine, Rus güçlerince hava saldırısı düzenlendi.
Kentte sabah saatlerine kadar birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu.
Rus güçleri Kramatorsk şehrine hava saldırı düzenledi VİDEO
Altyapıya hasar verdi
AA'nın aktarımına göre; füzelerin, sanayi bölgesindeki bir fabrikaya ağır hasar verdiği görüldü.
Dumanların yükseldiği enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yaptı.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, saldırılarda sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.