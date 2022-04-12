Rus güçlerinden kurtarılan Gostomel’de büyük yıkım

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekildi ancak geriye büyük bir enkaz bıraktı. Savaşın bıraktığı hasar gözler önüne serildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, derin izler bırakıyor.

Binlerce can kaybının yanı sıra, şimdiye kadar Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde büyük yıkım söz konusu...

O bölgelerinden biri de başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kenti…

Büyük yıkım görüntülendi

Gostomel’de Rus askeri çekildi ancak geride enkaz bıraktı.

Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yerinin büyük hasar aldığı gözlendi.

Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı VİDEO

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

İHA'da yer alan habere göre çoğu bina bu saldırılar sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna güçlerinin de şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.