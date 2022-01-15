"REvil" isimli uluslararası Rus hacker grubuna, ABD’nin talebi üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından operasyon düzenlendi.

Geçen yıl temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "REvil" isimli uluslararası Rus hacker grubunun faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmişti.

FSB'DEN 25 ADRESE BASKIN

ABD'nin talebi üzerine harekete geçen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova, St. Petersburg, Leningrad ve Lipetsk bölgelerinde grubun 14 üyesine ait 25 adrese baskın yaptı.

Rus hacker grubu REvil'e operasyon - VİDEO

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan baskınlarda 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin euronun yanı sıra bilgisayar ve donanım parçalarının, suç işlemek için kullanılan kripto para cüzdanlarının, suçtan elde edilen paralarla satın alınan 20 lüks otomobilin ele geçirildi açıklandı.

FSB: GRUP ÇÖKERTİLDİ

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'da REvil grubuna yönelik operasyonda grup üyeleri gözaltına alınırken, grup çökertilmiştir. ABD makamları, operasyonun sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir” denildi.

RUS VATANDAŞI OLANLAR ABD'YE VERİLMEYECEK

REvil davasına aşina bir kaynak Rus basınına verdiği demeçte, grubun Rus vatandaşlığına sahip üyelerinin ABD'ye teslim edilmeyeceğini aktardı. Öte yandan geçtiğimiz sene kasım ayında ABD, hacker grubunun lideri Yevgeny Polyanin'i arananlar listesine koymuş, REvil grubu hakkında kilit bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.