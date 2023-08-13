Rus hapishanelerindeki Tacik mahkumlar Ukrayna savaşına gönderildi Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzade, Rusya'daki mahkumların savaşa katıldığını açıkladı.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan insan gücüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Açıklama, bu kez Orta Asya ülkesi Tacikistan'dan geldi.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Rahimzade, onlarca Tacik mahkumun Rus hapishanelerinden savaşa gönderildiğini söyledi.

Rahimzade, Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'daki cezaevlerinden savaşa gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi paylaştı.

100 Tacik hükümlü savaşa katıldı

Rusya’daki hapishanelerde tutulan yaklaşık 100 Tacik hükümlünün bölgeye yollandığı belirtildi.

Rahimzade, Rus yetkililerin konuyla ilgili bilgi vermediğini, iki ülke arasında bununla alakalı veri paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.

20 Tacik mahkum hayatını kaybetti

Aynı Tacik yetkili, Rusya'daki cezaevlerinden bölgeye gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi veren ilk Tacikistanlı yetkili oldu.

Tacik basını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 20 Tacik mahkumun kimlik bilgilerini açıklamıştı.

Zelensky: Rusya kaybediyor

Bu arada Ukrayna, dün Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamada, "İşgalcileri yok eden her bir askerlerimiz de Ukrayna için adalet ve intikamı yakınlaştırıyor. Ukrayna, ayakları üstünde kalacak. Rus terörü kaçınılmaz olarak kaybediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zaporijya'ya 9 Ağustos'ta da Rus saldırısı düzenlendiği ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.