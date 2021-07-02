Rus havayolları şirketleri, Türkiye’ye uçuşlarını artırıyor

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'a bağlı Pobeda ve Rossiya şirketleri, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği uçuşların sayısını artırdı.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus turistler, Türkiye'ye gelmeye başladı.

RUS ŞİRKETLER, TÜRKİYE UÇUŞLARINI ARTIRDI

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, Rossiya Havayolları, 1 Temmuz’da St. Petersburg ile Antalya arasındaki uçuşlarını yeniden başlattı ve günde iki kez uçuş düzenliyor.

Pobeda da Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Antalya’ya uçuş sıklığını iki katına çıkardı.

BİR GÜNDE MOSKOVA'DAN ÜÇ KEZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

1 Temmuz itibarıyla günlük ikinci uçuş için bilet satılmaya başlandı. Böylelikle şirket bir günde Moskova’dan üç kez uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşların ikisi Vnukovo Havalimanı’dan, biri de 1 Ağustos itibarıyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan yapılacak.