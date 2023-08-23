Rus heyet Bingazi'de: Hafter'in kurmaylarıyla görüştüler Rusya Savunma Bakanlığı heyeti, Hafter'in komutanlarıyla toplantı yaptı. Zirvede askeri koordinasyon ele alındı.

AA

Rusya ile Hafter güçleri arasında temaslar sürüyor.

Üst düzey Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi, Hafter güçlerinin önde gelen komutanlarıyla görüştü.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçlerin komutanlarıyla askeri koordinasyon ve iş birliğine ilişkin konuları ele aldı.

Rus heyet, Hafter'e bağlı yetkililerle görüştü

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin resmî sözcüsü Ahmed el-Mismari, Yevkurov ve beraberindeki heyetin, Bingazi kentinde bir araya geldiğini belirtti.

Açıklamada, Yevkurov'un Başkomutanlık Ofisi Direktörü Korgeneral Hayri et-Temim'in de hazır bulunduğu Hafter'e bağlı komutanlar ve bazı birimlerle teknik bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Toplantıda konuşulan konular

Terör ve sınır aşan suçlarla mücadele, askeri ve güvenlik iş birliği çerçevesinde gerçekleştiği ifade edilen toplantıda, iki taraf arasında askeri koordinasyon ve çeşitli iş birliği konularında görüşmeler yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Yevkurov’un başkanlık ettiği heyetin, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter’in davetlisi olarak ülkeye gittiği duyurulmuştu.

Tartışmalı öneri: Birleşik yürütme otoritesi kurulsun

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in uluslararası denetim altında birleşik bir yürütme otoritesi kurulması önerisi tartışmalara neden olmuştu.

Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 17 Şubat'ta, 15'i TM'den, 15'i Devlet Yüksek Konseyinden (DYK), 15'i de bağımsızlardan oluşan 45 üyeli uluslararası denetim altında birleşik bir yürütme kurulu oluşturulmasını önerisinde bulunmuştu.

Belirsizlikler öne çıkıyor

Ancak Salih'in yeni girişimi, 5 olan üye sayısını 15'e çıkarırken, bir de bağımsızların eklenmesini içeriyor.

Söz konusu öneride bağımsızların kim tarafından ne şekilde seçileceği, hükümetin uzlaşıyla mı yoksa seçimle mi kurulacağı ya da bu üç taraf arasında bakanlıkların nasıl dağılacağı gibi meseleler açıkça belirtilmiyor.