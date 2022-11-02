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    Rus İmparatoriçesi Catherine'nin Ukrayna'daki heykeli tahrip edildi

    Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan Rus İmparatoriçesi Catherine'in heykelinin başına kırmızı başlık geçirilip eline de idam halatı yerleştirildi.
    • 02.11.2022 - 19:09
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    Rus İmparatoriçesi Catherine'nin Ukrayna'daki heykeli tahrip edildi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş, devam ediyor..

    Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük liman kenti ve heykelleriyle bilinen Odessa'da bir Rus heykelin eylemcilerin hedefi haline geldi.

    Rus İmparatoriçesi heykeline protesto

    Kent merkezindeki Rus İmparatoriçesi Catherine'in heykeli bir grup aktivist tarafından protesto edildi.

    Eline idam halatı yerleştirildi

    Aktivistler, heykelin başına kırmızı başlık geçirdi, eline ise idam halatı yerleştirdi.

    Rus İmparatoriçesi Catherine nin Ukrayna daki heykeli tahrip edildi #1

    Rus İmparatoriçesi Catherine nin Ukrayna daki heykeli tahrip edildi #2

    Rus İmparatoriçesi Catherine nin Ukrayna daki heykeli tahrip edildi #3

    Rus İmparatoriçesi Catherine nin Ukrayna daki heykeli tahrip edildi #4


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