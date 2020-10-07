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Rus istihbarat başkanından PKK uyarısı

Rus istihbarat başkanından PKK uyarısı

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki askerlerinin içine PKK'lılar da katıldı. Rusya'nın korkusu ise teröristlerin Rusya'ya kaçabilecek olması