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- Rus istihbarat başkanından PKK uyarısı
Rus istihbarat başkanından PKK uyarısı
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 07:18
- Güncelleme : 07.10.2020 - 07:18
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan'a karşı Ermenistan’dan başlayan saldırı, kısa sürede alevlendi.
Azerbaycan’ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği olaylar devam ediyor.
Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.
Ermenistan'a ilk destek ise PKK'dan geldi...
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.
PKK RUSYA'YA KAÇABİLİR
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Rusya'dan yeni bir uyarı geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, 'Karabağ'ın teröristler için bir çıkış noktası haline gelebileceğini' söyledi. Narışkin, bu kişilerin Rusya topraklarına girebileceği uyarısında bulundu.
Suriye ve Irak'tan Ermenistan'a giden PKK/YPG'li teröristlerin ses kaydı VİDEO