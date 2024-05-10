Rus kadın askerler, Zafer Günü'nde yürüdü Kızıl Meydan'daki törene Rus ordusunun kadın mensupları da katıldı. Rus askerler, yürüyüş sırasında görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninden yeni görüntüler paylaşıldı.

Dönemin Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü kutlandı.

Törende askeri birlikler, zırhlı araçlar ve çeşitli silah sistemleriyle gövde gösterisi yapıldı.

Kadın askerler de yürüdü

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan, söz konusu törene ev sahipliği yaptı. Geçit törenine birçok askerin yanı sıra kadın silahlı kuvvetler mensupları da katıldı.

Rus kadın asker, uygun adımlarla ilerledikleri törende farklı açılardan kameralara yansıdı.

"Güçlerimiz her zaman savaşa hazır"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı.

Putin, konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'nın tarihi gerçeklerinin Batı tarafından çarpıtıldığını ve Batılı seçkinlerin bölgesel meseleleri, halklar ve dinler arası düşmanlığı kışkırtma yönünde siyaset izlediğini belirterek şöyle dedi:

Rusya küresel bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacak. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda.

"Asla unutmayacağız"

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı esnasında müttefiklerinin desteğine önem verdiğini dile getiren Putin, şöyle konuştu:

Hitler'e karşı olan koalisyon askerlerine, direniş gösterenlere, partizanlara, militarist Japonya'nın saldırganlığına karşı bağımsızlığı için mücadele eden Çin halkının cesaretine saygı duyuyoruz.



Ortak mücadelemizi ve ilham veren ittifak geleneklerimizi asla unutmayacağız.

Törende 75 çeşit silah ve askeri teçhizat gösterildi

Putin'in hitabının ardından Rus ordusu mensubu asker ve askeri öğrenciler, Kızıl Meydan'da geçiş yaptı. Askerler arasında Ukrayna'da "özel askeri operasyon"a katılanların da bulunduğu belirtildi.

Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 75 çeşit silah ve askeri teknik aracın sergilendiği törende, ilk kez gösterilen "Feniks" ve "Linza" ile "Tigr-M", "Ural", "BTR-82A" isimli zırhlı araçlar yer aldı.

Ağır silahlar olarak "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi, "S-400" hava savunma füze sistemi, "Yars" kıtalar arası balistik füze sisteminin de geçişte yer aldığı törende, "Su-25BM", "Su-30SM" ve "MiG-29" tipi uçaklar Kızıl Meydan üzerinde uçuş gerçekleştirdi.