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    Rus Korgeneral Ukrayna’da öldürüldü

    Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 20:10
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    Rus Korgeneral Ukrayna’da öldürüldü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor.

    Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü açıklandı.

    6 RUS GENERALİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

    Rus Korgeneral Ukrayna’da öldürüldü #1


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