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    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay'da

    Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri ile dikkat çektiler.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 09:08
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    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay'da

    Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini açıkladı.

    Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyonuna kilitlendikleri belirtildi.

    İstasyonda görevli olan Roscosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotları Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı.

    SARI MAVİLİ MESAJ

    Karşılamanın ardından Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ukrayna bayraklarının rengini taşıyan sarı ve mavi renkteki uzay kıyafetlerini giyerek poz verdi.

    Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.

    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay'da VİDEO

    RUS KOZMONOT SAYISI 5 OLDU

    Öte yandan Rusya’nın, uzay istasyonuna 3 kozmonot göndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot sayısı 5’e ulaştı. Böylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot sayısı 5'e yükseldi.

    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay da #1

    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay da #2

    Rus kozmonotlar, Ukrayna renkleriyle Uzay da #3


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