Rus muhabir Vladlen Tatarsky'e yapılan bombalı saldırının görüntüsü Putin destekçisi savaş muhabiri Vladlen Tatarsky'nin öldüğü suikastın detayları belli oldu.

İHA

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşanan olayda, Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin ölümüne neden olan bombalı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kafede düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana gelen bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın Tatarsky'e bir heykel hediye ettiği ve Tatarsky'nin de heykeli incelediği sırada patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Kadın örgüt üyesi çıktı

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Trepova'nın hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgütün üyesi olduğu kaydedildi.

Rusya’da yabancı ajan olarak kabul edilen FBK'nın üyesi olduğu ortaya çıkan Trepova'nın aynı zamanda Ukrayna istihbaratıyla ilişkisinin olup olmadığı da araştırılıyor.

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Tatarsky'e heykeli hediye eden Darya Trepova ise olayın faili olarak gözaltında tutuluyor.

Heykeli kimin verdiğini söylemedi

Suçlamaları reddeden Trepova, içine bomba düzeneği yerleştirilen hediyeyi ise Tatarsky'e kendisinin verdiğini kabul ediyor. Trepova, heykeli kimden veya nereden aldığını da söylemiyor.

Hediye edilen heykel patlamıştı

St. Petersburg'daki kafede bir kişi, gerçek ismi Maxim Fomin olan Vladlen Tatarsky’e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye etmiş ve patlama meydana gelmişti. Tatarsky olay yerinde hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralanmıştı.