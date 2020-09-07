Rus muhalif Aleksey Navalnıy komadan uyandı

Doktorlar, Aleksey Navalnıy'ın konuşmalara tepki verdiğini söyledi.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Aleksey Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yaptı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürüldü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e nakledildi.

Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın komadan uyandığı bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Charite Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve komadan uyandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca takılan suni solunum cihazlarının kademeli olarak çıkarıldığı ve Navalnıy'ın konuşmalara tepki verdiği belirtildi.

MERKEL'DEN RUSYA'YA AĞIR SUÇLAMA

Navalnı'yın zehirlendiğinin kesin olarak belirlenmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın susturulmaya çalışıldığını söylemişti.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir suçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullanarak, Rusya'nın yanıtlaması gereken çok ciddi sorular olduğunu belirtmişti.