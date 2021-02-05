Rus muhalif lider Navalni’ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Aleksey Navalni’ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında öldü. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu.

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı.

DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Burada hastaneye kaldırılan Navalni’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Doktorun, Navalni’nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE ‘BEKLENMEDİK’ DEDİ

Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.





