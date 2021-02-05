Euro
8.5454
-0.06%
Dolar
7.1392
0.05%
Altın
412.72
0.26%
Borsa
1.535
0%
Bitcoin
263.662
-0.52%
EXEN Coin
15.32
-8.80%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Rus muhalif lider Navalni’ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

    Aleksey Navalni’ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında öldü. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus muhalif lider Navalni’ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

     

    Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı.

    DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Burada hastaneye kaldırılan Navalni’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

    Doktorun, Navalni’nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

    MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE ‘BEKLENMEDİK’ DEDİ

    Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

    Rus muhalif lider Navalni’ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti #1

    Rus muhalif lider Navalni’ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir