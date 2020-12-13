Rus muhalif Navalni'ye ikinci öldürülme teşebbüsü iddiası

Daha önce zehirlenen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, ikinci kez Novichok sinir ajanıyla öldürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlenerek öldürülmeye çalışılmasının ardından ikinci kez suikaste uğradığı iddia edildi.

İngiliz medyası Alman kaynaklara dayandırdığı haberinde ilk saldırıdan sağ kurtulmasının ardından ikinci kez Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Novichok sinir ajanıyla öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.

22 Ağustos'ta uçaktan indirilip tedavi için Berlin'e götürülmesi arasında komadayken kendisine bir doz daha verildiği öne sürüldü.

ÖLÜMCÜL SİNİR AJANI, NAVALNİ ÜZERİNDE KULLANILDI

Tedavi için Berlin'e gelmeden önce ölmesi umuduyla tekrar ölümcül sinir ajanı Novichok'un Navalni üzerinde kullanıldığı ifade edildi.

NAVALNİ'NİN ZEHİRLENMESİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni'nin uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Seibert, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

NAVALNY KİMDİR?

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu.

Mahkeme Navalny'in politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.