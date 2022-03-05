Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
561.591
-5.17%
BTXN Coin
37.57
1.65%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C
    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü

    Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna ordusunun hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu gün...

    İki ülke ordusunun arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken, taraflar gün geçtikçe büyük kayıplar veriyor.

    Bu kayıplardan biri ise Rusya'yı derinden etkiledi.

    EN KIDEMLİ KOMUTAN ÖLDÜ

    Ukraynalı haber kaynakları, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü açıkladı.

    Andrei Sukhovetsky'nin bir keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtildi.

    PUTİN'İN SAĞ KOLUYDU

    Rus haber kaynakları da en kıdemli komutan Andrei Sukhovetsky'nin Vladimir Putin'in sağ kolu olduğunu yazdı ve haberi doğruladı.

    "BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

    Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev sosyal medyadan paylaşım yaparak "Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verdi.

    Sukhovetsky'nin ölümü, ülkede "büyük bir motivasyon kırıcı" olarak nitelendirildi.

    SON GÖREVİNDEYDİ

    Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti ise Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu duyurdu.

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #1

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #2

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #3

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #4

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #5

    Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü #6


    İlginizi Çekebilir

    Zelensky'den NATO'ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer
    Dünya

    Zelensky'den NATO'ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Dünya'yı yutacak büyüklükteki dev Güneş lekesi görüntülendi
    Teknoloji

    Dünya'yı yutacak büyüklükteki dev Güneş lekesi görüntülendi

    Görüş Bildir