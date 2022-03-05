Rus ordusuna darbe: Tümgeneral Andrei Sukhovetsky öldürüldü

Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna ordusunun hedefi oldu.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu gün...

İki ülke ordusunun arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken, taraflar gün geçtikçe büyük kayıplar veriyor.

Bu kayıplardan biri ise Rusya'yı derinden etkiledi.

EN KIDEMLİ KOMUTAN ÖLDÜ

Ukraynalı haber kaynakları, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Andrei Sukhovetsky'nin bir keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtildi.

PUTİN'İN SAĞ KOLUYDU

Rus haber kaynakları da en kıdemli komutan Andrei Sukhovetsky'nin Vladimir Putin'in sağ kolu olduğunu yazdı ve haberi doğruladı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev sosyal medyadan paylaşım yaparak "Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Sukhovetsky'nin ölümü, ülkede "büyük bir motivasyon kırıcı" olarak nitelendirildi.

SON GÖREVİNDEYDİ

Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti ise Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu duyurdu.