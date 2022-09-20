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- Rus ordusunda görevli yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
Rus ordusunda görevli yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
Duma'dan geçen tasarı, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarını ilgilendiriyor.
- 20.09.2022 - 17:59
- Güncelleme : 20.09.2022 - 18:14
Moskova yönetimi, vatandaşlık işlemleri konusunda adım attı.
Yeni düzenleme, Rusya’da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarını kapsıyor.
Tasarı Duma'dan geçti
Buna göre Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma’dan geçti.
Duma’da kabul edilen yasa tasarısıyla, yabancıların Rus vatandaşlığı almasının kolaylaştırılmasına yönelik kanunda düzenleme yapıldı.
Orduda görevli personel için 1 yıl şartı
Tasarıya göre, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırılacak.
AA'nın aktardığına göre, mevcut kanunda yabancıların Rus vatandaşlığı alması için Rus ordusunda 3 yıl görev yapmaları gerekiyordu.