Ural Bölgesi’ndeki askeri tatbikat sırasında alev alan zırhlı kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin birçok noktasında uluslararası ve bölgesel askeri tatbikatlara devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Ural Bölgesi’ne bağlı Sverdlovsk kırsal alanındaki bir askeri tatbikat sırasında, Kamaz askeri zırhlı taşıyıcı kamyon alev aldı.

ÇELİK HALAT İLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tatbikatın devam ettiği sırada yanmaya başlayan kamyonda bulunan 2 asker kendilerini dışarı atarken, alevlerin tank ve diğer askeri araçlara sıçramaması için yanan kamyonun önüne çelik halat bağlandı. Daha sonra bir tank tarafından çekilen kamyon, diğer askeri araçlardan uzaklaştırıldı.

Tatbikat sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılırken, Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rus ordusunun askeri tatbikatında zırhlı araç yandı