Rus paralı asker şirketi Wagner: Putin'i askeri kurmayları kandırıyor Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki durum hakkında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından kandırıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında, Rus güçlerinin cephedeki öncü kuvveti Rus paralı asker şirketi Wagner...

Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin yüzde 10'una tekabül eden şirket ile askeri yönetim arasında son dönemde büyük bir gerilim yaşanıyor.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, yerel basına yaptığı açıklamada yine Rus komuta kademesini, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef aldı.

Prigojin, askeri yetkililerin Putin'in önüne yalan içeren belgeler koyduğunu savundu.

"Şoygu ve Gerasimov, Putin'i kandırıyor"

Wagner grubu Bahmut'ta kontrolü sağladığında tüm savaş muhabirlerinin gerçeği görmeleri için oraya gitmelerine izin verdiklerini belirten Prigojin, "Fakat hiçbiri imha edilmiş binlerce tank ve zırhlı araçtan bahsetmedi. Hepsi boş laflar etti. Şimdi oraya (çatışma bölgesine) kimseyi almıyorlar. Hiçbir şey göstermiyorlar. Çünkü çok büyük problemler var. Şoygu ve Gerasimov'un basit bir yaklaşımı var. İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu." ifadelerini kullandı.

"Rus halkı yeni seferberliğe hazır olmalı"

Prigojin, Rusya'nın yeni bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Ölü ve yaralılar dahil çok ciddi kayıplar var. Birliklerdeki asker sayısı azaldı. Önceden bir birlikte 100 asker görev yapıyordu, şimdi yaklaşık 60 asker görev yapıyor. Personel sayısı az olduğu için can kaybı sayısı da fazla oluyor. Dolayısıyla insanlar yeni seferberliğe hazır olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.