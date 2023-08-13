Rus savaş gemisi, Ukrayna limanına giden gemiye uyarı ateşi açtı Rusya Savunma Bakanlığı, "Gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtık" dedi.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de gerilimli anların yaşanmasına neden oluyor.

Daha önce gemilerin hedef haline geldiği bölgede bu kez Rus savaş gemisi kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı.

Ayrıntıları paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanına doğru hareket halindeki kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

Otomatik silahla uyarı ateşi

Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi.



Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı.

Denetim yapıldı

Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedildi ve şunlar aktarıldı:

Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi.



Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti.

Gemilerle ilgili karar: Potansiyel askeri yük taşıyıcısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.