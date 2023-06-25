Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü 30 yaralı Rus savaş uçaklarının, İdlib’in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

AA

Rus savaş uçakları, yine İdlib'i hedef aldı.

Rusya'ya ait savaş uçağı, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlemiş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan uçak, Bisbet, Bideme ve Bikefle köylerine saldırmıştı.

Rus savaş uçakları, saldırılarına bugün de devam etti.

Bu kez İdlib’in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze hali, bombardımanın hedefi oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.