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    Rus Savunma Bakanlığı: Hava indirme birlikleri, Gostomel hava üssü ile birleşti

    Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:01
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    Rus Savunma Bakanlığı: Hava indirme birlikleri, Gostomel hava üssü ile birleşti

    Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

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