- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rus Savunma Bakanlığı: Hava indirme birlikleri, Gostomel hava üssü ile birleşti
Rus Savunma Bakanlığı: Hava indirme birlikleri, Gostomel hava üssü ile birleşti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.
- AA
- 25.02.2022 - 16:00
- Güncelleme : 25.02.2022 - 16:01
Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR