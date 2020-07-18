Ruslar ile İngilizler, koronavirüs aşısı için imza attı

Ruslar ile İngilizler, koronavirüs aşısı için imza attı

Rus ilaç şirketi R-Pharm ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üretimini öngören bir anlaşma imzaladı

Bir süredir gündem, Rusya'nın İngiltere'den koronavirüs aşı çalışmalarını çaldığı iddiasıyla çalkalanıyor.

İki ülke arasında krize neden olan bu durumun ardından, Rus ilaç şirketi ile İngiliz ilaç şirketinin bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

İKİ FİRMA ANLAŞTI

Rus ilaç şirketi R-Pharm ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşısına ilişkin imzaladığı anlaşma, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üretimini öngörüyor.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla ilgili Rusya'ya 'çalma girişiminde bulunduğu' iddiası yöneltilirken, R-Pharm'dan söz konusu aşının üretimi konusunda açıklama geldi. Rus şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Repik, Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşıyı geliştiren AstraZeneca şirketiyle anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

"ANLAŞMAYI RESMİYETE DÖKTÜK"

Anlaşmanın Rusya'nın hiçbir şey çalmaya ihtiyacı olmadığını gösterdiğini vurgulayan Repik, "AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının üretimi ve tedariki alanında imzaladığımız anlaşmalarla planlarımızı resmiyete döktük" dedi.

FAZ 3 DENEMELERE BAŞLANDI

Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşı adayının, insanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanmış durumda. Aşının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.

Diğer yandan İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rusya bağlantılı hackerlerin İngiltere, ABD ve Kanada'dan koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan çalışmaların verilerini çalmaya çalıştığını ileri sürmüştü.