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    Rus sözcü Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki konuşma

    Rus sözcü Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki konuşma

    Türk kullanıcı, Mariya Zaharova'nın fotoğrafına "Dağ lalesi gibi güzelsin." yorumunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 18:09
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 18:09
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    Rus sözcü Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki konuşma

    Ülkesinin uluslararası arenadaki durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarla bilinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu kez farklı bir konuyla gündem oldu.

    Zaharova, Facebook sayfasından maskeli ve gözlerinin ön planda olduğu bir fotoğrafı "İran heyeti ile görüşmelere hazır" notuyla paylaştı.

    Zaharova'nın binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan fotoğrafına Fatih Uçar adındaki bir Türk kullanıcının yazdıkları dikkat çekti.

    "DAĞ LALESİ GİBİ GÜZELSİN"

    Türk kullanıcı, fotoğrafın altına "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" notunu düştü. İfadesini dağ ve lale emojileriyle paylaştı.

    Rus sözcüden, takipçisine yanıt gecikmedi. Zaharova, "O (dağ lalesi) neye benziyor?" diye sordu.

    LALENİN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

    Söz konusu kullanıcı, dağ lalesinin fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Diğer kullanıcıların da dikkatini çeken Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki diyalog, kısa sürede gündem oldu.

    Rus sözcü Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki konuşma #1

    Rus sözcü Zaharova ile Türk takipçisi arasındaki konuşma #2

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