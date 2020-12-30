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    Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti

    Dzhambulat Khatokhov’un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyururken, ölüm nedeni açıklanmadı.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 07:18
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:14
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    Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti

    Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

    Rusya’da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağır sıklet yıldızı haline gelmişti.

    ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

    Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

    Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi.

    Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında öldü İZLE

    DİYABET, KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİ

    9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

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    Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti #3

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