Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti

Dzhambulat Khatokhov’un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyururken, ölüm nedeni açıklanmadı.

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Rusya’da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağır sıklet yıldızı haline gelmişti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi.

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DİYABET, KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİ

9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.