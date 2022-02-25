Euro
15.77
-0.48%
Dolar
14.07
0.36%
Altın
864.19
1.04%
Borsa
1893
2.27%
Bitcoin
542.830
6.49%
BTXN Coin
39.30
-0.10%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı ezdi

    Kiev'e yaklaşan Rusya ordusuna ait tanklardan biri, sivil aracı hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı ezdi

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonundan kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

    Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, kentte sirenler çalmaya başladı. Halktan, evlerinde kalmaları istendi.

    TANKIN SİVİL ARACI EZME ANI

    Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi.

    Farklı açılardan kayıt altına alınan anlarda, tank, içinde bir kişi olduğu belirtilen aracın üzerinden geçti.

    PANİK KAMERADA

    Başka bir açıdan çekilen görüntüde, tankın hareket halindeki araca doğru yöneldiği ve ezerek geçtiği görüldü.

    Korku dolu anları çeken Ukraynalıların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

    Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı ezdi ViDEO

    ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

    Rusya'ya ait tankın hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, otomobilinden sağ olarak çıktı.

    Araç içinde sıkıştığı görülen sürücünün yardımına çevredekilerin koştu ve çaresiz Ukraynalıyı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

    Rus tankı, Ukrayna da sivil aracı ezdi #1

    Rus tankı, Ukrayna da sivil aracı ezdi #2

    Rus tankı, Ukrayna da sivil aracı ezdi #3

    Rus tankı, Ukrayna da sivil aracı ezdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Çin - Tayvan krizi mercek altında
    Dünya

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Çin - Tayvan krizi mercek altında

    Steam oyunları, Tesla modellerinde oynanabilecek
    Teknoloji

    Steam oyunları, Tesla modellerinde oynanabilecek

    Görüş Bildir