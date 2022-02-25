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Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı ezdi
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 12:41
- Güncelleme : 25.02.2022 - 12:49
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonundan kan donduran görüntüler ortaya çıktı.
Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, kentte sirenler çalmaya başladı. Halktan, evlerinde kalmaları istendi.
TANKIN SİVİL ARACI EZME ANI
Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi.
Farklı açılardan kayıt altına alınan anlarda, tank, içinde bir kişi olduğu belirtilen aracın üzerinden geçti.
PANİK KAMERADA
Başka bir açıdan çekilen görüntüde, tankın hareket halindeki araca doğru yöneldiği ve ezerek geçtiği görüldü.
Korku dolu anları çeken Ukraynalıların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.
Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı ezdi ViDEO
ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Rusya'ya ait tankın hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, otomobilinden sağ olarak çıktı.
Araç içinde sıkıştığı görülen sürücünün yardımına çevredekilerin koştu ve çaresiz Ukraynalıyı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.