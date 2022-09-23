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    Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan sınırına akın etti

    Askere çağrılmayı reddeden Ruslar, Gürcistan'a doğru yola çıktı. Sınırdan geçiş için uzun kuyruklar oluşurken, bekleme süreleri 24 saati buldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:04
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    Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan sınırına akın etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısı, birçok Rus vatandaşının ülkeyi terk etmesine yol açtı.

    Uçak bileti bulabilenler, soluğu havalimanlarında aldı.

    Diğerleri de kara yoluyla komşu ülkelere geçebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Rusya-Gürcistan sınırında araç kalabalığı

    Araç yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri, Rusya-Gürcistan sınırı oldu.

    Seferberliğe katılmak istemeyen ve Gürcistan'a geçmeye çalışan Ruslar, 6 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

    Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan sınırına akın etti ViDEO

    Bekleme süresi 24 saate çıktı

    "Radio Free Europe" tarafından paylaşılan görüntülerde, oluşan manzarayı çekenlerden birisi, "İnsanlar burada 24 saat bekliyor. Ben de gece 2'den beri yaklaşık 8 saattir buradayım." dedi.

    "Gürcistan'a geçmek imkansız"

    Başka bir Rus vatandaşı da ilerlemenin güçleştiğini vurgulayarak, "Rusya'dan Gürcistan'a geçmek imkansız." ifadesini kullandı.

    Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan sınırına akın etti #1

    Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan sınırına akın etti #2


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