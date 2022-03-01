Rus votkası, uluslararası ambargoyla karşılaştı

Dünya, Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Rusya ile ilişkili çok sayıda kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Moskova'ya bir ambargo da alkollü içeceklerde geldi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uluslararası yaptırım cephesiyle karşı karşıya kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanlarının yanı sıra Rus bankaları da yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşlar olarak kayıtlara geçti.

BİNLERCE VOTKA ŞİŞESİ RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Moskova'ya geniş ölçekli bir ambargo da ülkenin en ikonik ürünleri olan alkollü içecekler alanında geldi.

ABD'de bazı eyaletlerin valileri, Rus yapımı veya markalı içkilerin marketlerden kaldırılmasını emretti. Yeni Zelanda'daki en büyük alkol perakende zincirlerinden biri, Ivanov ve Russian Standard markaları da dahil olmak üzere binlerce votka şişesiyi raflardan çekti.

RUS MENŞELİ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SATIŞINA YASAK

Avustralya da yaptırımlara katılırken, en büyük likör zincirlerinden ikisi olan Dan Murphy's ve BWS, Rus menşeli ürünlerin satışını durdurdu.

Üç ülkede alınan kararlar, enerji devlerinden otomobil üreticilerine ve hukuk firmalarına kadar küresel şirketlerin Rusya ile bağlarını kesmesi ve hükümetlerin çeşitli yaptırımları uygulamaya karar vermesinin ardından geldi.

UKRAYNA İLE DAYANIŞMA MESAJI

New Hampshire Valisi Chris Sununu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma mesajı verirken, bir sonraki bildiriye kadar Rus üretimi ve markalı ürünlerin marketlerden kaldırıldığını duyurdu.

RUS MENŞELİ ÜRÜNLER HEDEFTE

Utah Valisi Spencer J. Cox DA eyalet olarak "Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ve Rus girişimlerini desteklemeyeceklerini" vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "insan haklarının korkunç bir ihlali" olarak nitelendiren Cox, Utah Alkollü İçecek Kontrol Departmanı'nı Rusya'da üretilen ürünlerin yanı sıra, Rus markalı ürünleri de raflardan derhal kaldırmayı hedefleyen bir kararname yayınladı.

Ohio Valisi Mike DeWine, eyaletin ticaret departmanına Russian Standard tarafından üretilen tüm votkaları boykot etmesini emretti.

EYALETLER SIRAYA GİRDİ

Bloomberg'ün haberine göre, DeWine, Ohio genelinde 487 içki kuruluşunda halihazırda satışa sunulan ve Russian Standard tarafından yapılan yaklaşık 6 bin 400 şişe votka olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Maryland, Pensilvanya ve Virginia eyaletlerinde de benzer yönde adımlar atıldı.