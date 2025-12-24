Rusya, 10 yıl içinde uzaya nükleer üs kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, önümüzdeki on yıl içinde Ay’a bir nükleer enerji santrali kurmayı planladığını duyurdu.

Santral, ülkenin Ay’daki uzay programına ve Rusya-Çin ortaklığında kurulması hedeflenen araştırma istasyonuna enerji sağlayacak.

ABD VE ÇİN'İN GERİSİNDE KALDI

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’in 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan olmasından bu yana Rusya, uzay araştırmalarında öncü güçlerden biri olmakla övünüyor.

Ancak son yıllarda ABD’nin ve özellikle Çin’in gerisinde kaldı.

UZAY HEDEFLERİ AĞIR DARBE ALMIŞTI

Rusya’nın uzay hedefleri, Ağustos 2023’te insansız Luna-25 aracının Ay yüzeyine iniş sırasında çarpıp parçalanmasıyla ağır bir darbe aldı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın öncülüğündeki özel uzay girişimleri, fırlatma teknolojilerinde Rusya’nın uzun süredir sahip olduğu avantajı da zayıflattı.

HEDEF 2036 YILI OLARAK BELİRLENDİ

Rusya’nın devlet uzay ajansı Roscosmos, 2036 yılına kadar Ay’da bir enerji santrali inşa etmeyi planladığını ve bu amaçla Lavochkin Havacılık ve Uzay Şirketi ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Roscosmos, santralin Ay’daki gezgin araçlara, bir gözlemevine ve Rusya-Çin ortak Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nun altyapısına enerji sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, santralin doğrudan “nükleer” olduğu ifade edilmedi. Ancak projede Rosatom ile Rusya’nın önde gelen nükleer araştırma kurumu Kurchatov Institute’nun yer alması dikkat çekti.

VENÜS DE KEŞFEDİLECEK

Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, haziran ayında yaptığı açıklamada kurumun hedefleri arasında, Ay’a nükleer enerji santrali kurmanın ve Dünya’nın “kız kardeş gezegeni” olarak bilinen Venüs’ü keşfetmenin bulunduğunu söylemişti.

Dünya’dan yaklaşık 384 bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan Ay, gezegenimizin eksenindeki salınımı dengeleyerek iklimin daha istikrarlı olmasına katkı sağlıyor.