Rusya, 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdi

Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisinin, askeri güçlerin denetimleri kapsamında gönderildiği belirtildi. Moskova'dan ABD'ye "Karadeniz kıyımızdan uzak dur" çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde devam eden Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Gerginlik nedeniyle ABD'ye ait iki savaş gemisinin önümüzdeki günlerde Karadeniz'de olması bekleniyor.

15 RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E SEVK EDİLDİ

ABD'nin ardından harekete geçen Rusya, Karadeniz'e savaş gemileri sevk etme kararı aldı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin (YuVO) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi. Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

GEMİLER, VOLGA-DON KANALINDAN GEÇİYOR

Açıklamada, "Kış eğitim döneminin kontrolünün bir parçası olarak, 3 ağır silahlı gemi ve 8 çıkarma botu da dahil olmak üzere 15 KFL gemisi ve destek gemileri, Hazar'dan Karadeniz'e geçiş yapıyor. 100 kilometreden uzun Volga-Don Kanalı boyunca savaş gemileri 13 kilidi geçti." denildi.

Rusya'dan Karadeniz'e savaş gemisi ViDEO

"GÜCÜMÜZÜ TEST EDİYORLAR, SİNİRLERİMİZLE OYNUYORLAR"

Gazetecilere ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermesi ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Karadeniz'den uzak durması uyarısında bulundu.

ABD'nin, Rusya'nın "gücünü test ettiğini" belirten Ryabkov, "Kıyılarımıza yakın, Amerikan savaş gemilerinin kesinlikle yapacağı hiçbir şey yok. Bunlar tamamen, kelimenin tam anlamıyla kışkırtıcı faaliyetlerdir. Bizim gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. İstediklerini başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN ABD'YE: KARADENİZ'DEN UZAK DUR

ABD donanmasının üs noktalarından binlerce kilometre uzaklıktaki manevralarını "jeopolitik bir araç" olarak niteleyen Ryabkov, "Görünüşe göre ABD, kendisini denizlerin hükümdarı olarak hissediyor. Bu bakımdan İngiltere'yi başka bir çağdan miras almış olsa da yine de, bazı olayların risklerinin çok yüksek olduğunu anlamalı. Bu yıl tamamen farklı bir havzada benzer bir şeyi zaten gözlemledik." şeklinde konuştu.

ABD'nin Karadeniz'den uzak durmasını isteyen Ryabkov, "ABD'yi Kırım'dan, Karadeniz kıyımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz. Bu onların iyiliği için olacaktır." dedi.

Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ryabkov, dışarıdan Ukrayna'ya silah tedarikinin devam ettiğini ve bu yardımların hacminin arttığını savundu. Ryabkov, ABD ve diğer NATO ülkelerinin bilinçli olarak Ukrayna'yı "barut fıçısına" dönüştürdüğünü öne sürdü.

"RUSÇA KONUŞAN NÜFUSUN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan ya da pervasız" şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısına cevap veren Ryabkov, Rusya'nın Donbas'ta Rusça konuşan nüfusu ve kendi vatandaşlarının çıkarını korumaya devam edeceğini belirtti.

Ryabkov, "Birincisi, şimdiye kadar onların yaptıklarını biz iyi çalıştık. İkincisi, çok iyi adapte olduk. Üçüncüsü, 'bedel', 'ödeme' gibi terminolojinin uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Biz sadece çıkarlarımızı savunuyoruz, Rusça konuşan nüfusun menfaatlerini düşünüyoruz. Onları korumaya devam edeceğiz." dedi.

Her türlü tehdidin Rusya'nın doğru yolda olduğuna ilişkin inancını daha da güçlendirdiğini belirten Ryabkov, "ABD bizim düşmanımız, Rusya'nın pozisyonunu uluslararası arenada baltalamak için her şeyi yapıyor. Bize yaklaşımlarında başka herhangi bir unsur görmüyoruz." şeklinde konuştu.

ASKERİ TATBİKAT KARARI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

NATO'DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Brüksel'deki karargahta ağırlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." çağrısında bulunmuştu.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri sevkiyat ViDEO