Rusya, 20 ülkeden 1 milyar korona aşısı talebi aldı

Bir Rus yetkili, ülkesinin onayladığı koronavirüs aşısına dünya çapında ilgi olduğunu söyledi. İlk etapta 500 milyonun üzerinde aşı dozunun üretiminin yapılması hedefleniyor.

Rusya, dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu.

Aşı çalışmaları diğer ülkelerde de tüm hızıyla devam ederken, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, birçok ülkeden koronavirüs aşısı talebinin geldiğini söyledi.

1 MİLYAR AŞI TALEBİ

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Rus aşısına yurt dışında büyük ilgi olduğunu belirten Dmitriev, "20 ülkeden 1 milyar aşı dozu için ön talepler aldık." bilgisini paylaştı.

"Beş ülkedeki yabancı ortaklarımızla birlikte 500 milyonun üzerinde aşı dozunun üretimini sağlamaya hazırız" diyen Dmitriev, üretim kapasitelerini daha da artırmayı planladıklarını kaydetti.

"RUS AŞISIYLA İLGİLENİYORLAR"

TASS'ın haberine göre, Dmitriev, katıldığı çevrimiçi konferansta birçok Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkesinin, Rus aşısını satın almakla ilgilendiğini belirtti. Birkaç sözleşmenin sonuçlandırıldığı aktarıldı.

Kirill Dmitriev

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN İLE AŞI ANLAŞMASI

Kirill Dmitriev, koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler vererek, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelerle aşının klinik denemelerinin üçüncü aşamasının yurtdışında yapılması konusunda anlaşma sağladığını belirtti.

Rusya’da koronavirüs aşısı için ilk deneyler başladı ViDEO