Rusya, 36 ülkeye hava sahasını kapattı

Moskova yönetiminden, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap geldi.

Rusya-Ukrayna arasında savaş başlamasıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar da peş peşe geldi.

Harekete geçen Batı ülkeleri, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattı.

Yaptırımlara tepki gösteren Moskova yönetimi, benzer yönde bir adım attı.

36 ÜLKEYE YÖNELİK UÇUŞ YASAĞI

Bu doğrultuda Rusya, ambargolara karşı misilleme yaparak, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve Kanada dahil 36 ülkenin hava yolu şirketlerinin uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı.

Karar, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından duyuruldu. Açıklamada, "Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen ve/veya Rusya'da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarının işletilmesine yönelik yasağına yanıt olarak, 36 ülkenin uçaklarının uçuşlarına kısıtlama getirildi." denildi.

YASAKLI ÜLKELER LİSTESİ

Rus hava sahası kapatılan ülkeler şu şekilde sıralandı:

“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, Fransa, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”



UÇUŞ YASAĞINDAKİ AYRINTI: ÖZEL İZİN

Daha önce Avrupa Birliği ve Kanada, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki olarak hafta sonu hava sahalarını Rus uçaklarına kapattıklarını duyurmuştu.

Özel durumlarda, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı veya Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkelerden yapılan uçuşlara özel izin verebileceği kaydedildi.